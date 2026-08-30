Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

„Stayin‘ Alive“ – Tadej Pogacar meldete sich aus dem Spital

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat sich am Tag nach seinem folgenschweren Sturz bei der Vuelta a Espana mit einem Instagram-Beitrag aus einem Spital in Barcelona gemeldet. 

Tadej Pogacar 
© IMAGO/Gianni Barbieux
Tadej Pogacar 
SpanienVuelta

Der Slowene postete am Sonntag ein Foto von sich aus dem Krankenbett, unterlegt mit dem Song „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees. Auf dem Bild ist der Weltmeister mit einer Halskrause und Wundpflastern an der Stirn und der Hand zu sehen.

Tadej Pogacar gab ein Update direkt aus dem Spital
© SCREENSHOT/INSTAGRAM/POGACAR
Tadej Pogacar gab ein Update direkt aus dem Spital

Der überlegen führende Pogacar hatte sich am Samstag auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt bei einem Crash einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins, einen stabilen Bruch des siebenten Halswirbels und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Wegen Letzterer wurde die nötige Operation des Schlüsselbeins vorerst verschoben. Der Tour-de-France-Sieger war laut Medienberichten am Samstagabend von einem Krankenhaus in der Nähe von Valencia mit einem Ambulanzfahrzeug nach Barcelona verlegt worden, wo der Eingriff an der Schulter erfolgen soll.

Mehr Radsport