EU-Experte Schmidt: Geopolitik spielt für Island keine Rolle

Das Nein der Isländer zu EU-Beitrittsverhandlungen ist nach Ansicht des EU-Experten Paul Schmidt auf Fragen der Souveränität und Identität zurückzuführen. "Die Geopolitik, die Sicherheitspolitik, die Außenpolitik spielen hier fast keine Rolle", sagte der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) am Sonntag der APA. Die starken Lobbygruppen der isländischen Fischerei und Landwirtschaft hätten zudem viel Geld für ihre Nein-Kampagnen ausgegeben.

© APA/AFP Reykjavik am Tag des EU-Referendums