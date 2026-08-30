Islands Nein ist ein Rückschlag für die EU

Für die Aufnahme der EU-Beitrittsgespräche hätte es viele gute Argumente gegeben. Die Erzählung von der Union als Sehnsuchtsort hat durch die isländische Ablehnung einen Dämpfer bekommen.

Ein Beitritt zur EU hätte für Island handfeste Vorteile gehabt. Mit der noch stärkeren Integration in den europäischen Binnenmarkt und einem absehbaren Beitritt zum Euro hätte die Nordatlantikinsel die chronisch hohe Inflation wohl gut in den Griff bekommen. Für junge Isländer wäre eine halbwegs nette Wohnung kein ruinöses Abenteuer mehr gewesen. Sicherheitspolitisch versprach eine EU-Mitgliedschaft den Schutz einer größeren Gemeinschaft. Nachdem US-Präsident Donald Trump bei seinen Annexionsdrohungen Grönland gelegentlich mit Island verwechselt hatte, galt das im Vorfeld als möglicherweise mitentscheidender Faktor.

Stärker als diese Argumente dürfte allerdings die auf nationale Souveränität setzende Nein-Kampagne verfangen haben, die auch von der mächtigen Fischereilobby mit viel Geld unterstützt wurde. Mit 52,8 Prozent fiel die Ablehnung der Wiederaufnahme der EU-Beitrittsgespräche überraschend deutlich aus.

Für die EU ist das Referendum in Island ein herber Rückschlag. Nicht, weil die Union mit der 400.000 Einwohner zählenden Insel wirtschaftlich besser aufgestellt wäre oder ein weiterer Nettozahler hinzukäme. Sondern weil ein isländischer Beitritt ein Beleg dafür wäre, dass die EU nicht nur für wirtschaftlich schwächere Staaten, sondern auch für reiche Länder nach wie vor attraktiv ist. Und dass die EU als Gemeinschaft gleichgesinnter Demokratien einen Wert besitzt, der über ein oder zwei Kommastellen beim Wirtschaftswachstum hinausgeht.