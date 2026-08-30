Der norwegische Palast stellte klar, dass sich Mette-Marit nicht vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. In einer Mitteilung hieß es, sie werde bei anderen Veranstaltungen rund um den Tod von König Harald anwesend sein.

Die norwegische Königsfamilie nimmt am Sonntag Abschied vom verstorbenen König Harald V. Bei einem Gedenkgottesdienst in der Kirche von Asker fehlt jedoch Königin Mette-Marit. Der Palast nennt gesundheitliche Gründe für ihre Abwesenheit.

Mette-Marit befindet sich nach einer Lungentransplantation im Juni weiterhin in der Erholungsphase. Aufgrund ihres Gesundheitszustands kann die neue Königin derzeit nur eingeschränkt an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen. Deshalb wird sie auch beim Trauergottesdienst in Asker nicht dabei sein.

Der norwegische Palast stellte zugleich klar, dass Mette-Marit sich nicht vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen habe. In einer Mitteilung hieß es, sie werde bei einigen anderen Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Tod von König Harald anwesend sein.

Königsfamilie nimmt Abschied

Der Gottesdienst in Asker findet unweit des königlichen Wohnsitzes Schloss Skaugum statt. Anwesend sind unter anderem König Haakon VIII., Königin Sonja, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus.

König Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Nach 35 Jahren auf dem norwegischen Thron übernimmt nun sein Sohn Haakon die Rolle des Monarchen.

Für Haakon sind die ersten Tage als König zugleich von der Trauer um seinen Vater geprägt. In seiner ersten Fernsehansprache erinnerte er sich emotional an Harald und dankte ihm unter anderem dafür, ein guter Vater gewesen zu sein. Besonders vermissen werde er dessen Lachen und seine warmherzige Art.

Mette-Marit weiterhin gesundheitlich belastet

Für die norwegische Königsfamilie stehen in den kommenden Tagen weitere wichtige Termine an. Unter anderem soll der verstorbene König in der Schlosskapelle aufgebahrt werden. Für Haakon folgt zudem die verfassungsmäßig vorgeschriebene Eidesleistung im Parlament.

Wann genau die Beisetzung Haralds stattfindet, stand zunächst noch nicht fest. Geplant ist ein Staatsbegräbnis mit einer Zeremonie in der Schlosskapelle und einem anschließenden Trauerzug zum Osloer Dom.