Melissa Naschenweng: „Alpenbarbie“ brachte die Teichalm zum Beben

Normalerweise wird auf der Teichalm die Ruhe gesucht. An diesem Samstag bestimmt jedoch Melissa Naschenweng den Takt. Gefeiert wird auch für den guten Zweck.

Pink war am vergangenen Samstag auf der Teichalm kaum zu übersehen. Pinke Hüte werden getragen, Plakate in die Höhe gereckt, vor der Bühne wird schon Stunden vor dem ersten Ton gewartet. Und immer wieder fällt ein Name: Melissa. Denn wenn Melissa Naschenweng zum Bergbauern-Open-Air auf die Wiese vor der Latschenhütte kommt, wird aus der beschaulichen Alm für einen Abend eine riesige Freiluftarena.

Mittendrin stehen Valerie Gudrnatsch, Sarah und Vanessa Winter sowie Amelie Kreutzer aus Tulwitz und Fladnitz. Von den Schülerinnen wird nichts dem Zufall überlassen. Für ihr Idol ist eigens ein Plakat gebastelt worden – natürlich in Pink. „Wir finden ihre Auftritte und Lieder so cool. Außerdem ist Pink unsere Lieblingsfarbe“, erzählen die Mädchen mit strahlenden Augen. Noch dauert es Stunden, bis ihr Star auf der Bühne stehen wird.

Grenzenlos Begeisterung für Naschenweng

Die Vorfreude kann ihnen trotzdem angesehen werden. So wie ihnen geht es an diesem Samstag vielen. Ganze Familien werden schon lange vor dem Auftritt vor der Bühne versammelt. Kinder werden an der Hand durch die Menge geführt, vor der Bühne werden Plätze gesichert. Es wird gegessen, gelacht und auf den großen Moment gewartet. Bereits ab 11 Uhr wird mit Musik, Spiel und Spaß auf das Open-Air eingestimmt, dazu wird regionale Kulinarik serviert.

© Dominik Oberwinkler Vier Naschenweng-Fans: vlnr: Valerie Gudrnatsch, Sarah Winter, Amelie Kreutzer. Vorne: Vanessa Winter

Ab 17 Uhr wird der Open-Air-Bereich geöffnet. Mit den Pagger Buam, dem Duo Brunner & Kollmann und den Wolayerseern wird die Stimmung angeheizt. Bei Letzteren wird auch Andreas Müllmann, der Vater von Melissa Naschenweng, auf der Bühne erlebt. Mit jeder Stunde werden die Reihen dichter. Um 21 Uhr ist es schließlich so weit: Der Haupt-Act wird angekündigt - und Melissa Naschenweng wird lautstark empfangen.

Bergbauern-Open-Air zieht Massen an

Bereits 2022 wird von der Kärntnerin hier ein umjubelter Auftritt vor Tausenden Fans gefeiert. Nun wird wieder mitgesungen, getanzt und geklatscht. Handys werden gezückt, Arme nach oben gestreckt. Das Bergbauern-Open-Air wird zum Heimspiel der „Alpenbarbie“. Über den großen Besucherandrang wird sich auch bei Latschenhüttenchef und Mitorganisator Alfred Pierer gefreut: „Das Schöne ist, wenn die Menschen auf die Alm kommen und gemeinsam feiern“, sagt er.

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Genau das wird an diesem Abend getan. „Es entstehen unvergessliche Erlebnisse und ein ausgelassener Partyabend.“ Gefeiert wird dabei auch für den guten Zweck. Für „Steirer helfen Steirern“ wird im Rahmen einer Tombola gesammelt. Lose werden verkauft, Preise im Gesamtwert von mehr als 5000 Euro werden verlost. Unter anderem warten VIP-Karten für den größten Bauernbundball, Trachtengutscheine und ein Wellness-Wochenende. Als gegen 23 Uhr die letzten Töne auf der Open-Air-Bühne verklingen, wird der Abend noch lange nicht beendet. In der Latschenhütte wird bei der Aftershow-Party weitergefeiert.

Am Sonntag folgten auf der Teichalm die Oberkrainer

Nur einen Tag später wurde auf der Teichalm schon wieder gefeiert. Gemütlich ging es am Sonntag dabei nur bedingt zu: Bereits ab 11 Uhr wurde beim Oberkrainer-Festival vor der Latschenhütte aufgespielt, getanzt und mitgeschunkelt. Vor der Kulisse der Almregion wurde den Besucherinnen und Besuchern ein musikalischer Sonntag für die ganze Familie geboten. Während sich die Erwachsenen bei regionaler Kulinarik stärkten und die Musik genossen, wurde auch für die jüngsten Gäste einiges geboten. Ein großer Kinderspielplatz sowie zahlreiche Spiel- und Erlebnisstationen sorgten für Unterhaltung.

Im Mittelpunkt stand aber die große Open-Air-Bühne. Dort wurde den ganzen Tag über echte Oberkrainer-Stimmung verbreitet. Mit Ligist 3 plus 1, den Alpen-Oberkrainern und den Lungauern waren gleich mehrere bekannte Formationen zu Gast. Mit schwungvollen Polkas, bekannten Melodien und jeder Menge Spielfreude wird das Publikum unterhalten. Vor der Bühne dürfte auch das eine oder andere Tänzchen nicht fehlen.

Nach dem Besucheransturm beim Konzert von Melissa Naschenweng am Samstag zeigt sich die Teichalm damit auch am zweiten Festtag von ihrer musikalischen Seite. Gleichzeitig wird erneut an jene gedacht, denen es weniger gut geht. In Kooperation mit „Steirer helfen Steirern“ wurden Spenden für Familien in schwierigen Lebenslagen gesammelt. Für Spannung sorgte schließlich die Ziehung der Gewinnerlose, die von Magdalena Pierer und Bauernbunddirektor Bernd Brodtrager durchgeführt wird. Für die Bewirtung der Gäste sorgte der FC Almenland mit Obmann-Stellvertreter Andreas Hofer und zahlreichen Kickern.