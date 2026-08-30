Kunststoff im in Mont-Blanc-Gletscherschmelzwasser

Der Rückzug des Miage-Gletschers am Mont Blanc (Monte Bianco) auf italienischer Seite bringt nicht nur Gestein und Eis, sondern neben Hinterlassenschaften vergangener Jahrzehnte auch Kunststoffe im Schmelzwasser ans Licht. Bei einer gemeinsamen Aufräumaktion der italienischen Umweltorganisation Legambiente wurden unter anderem Windeln, Plastik, Zigarettenstummel, Taschentücher und eine alte, stark korrodierte Getränkedose eingesammelt.