Iran wirbt für gemeinsame Front gegen USA und Israel

Der bisher nicht öffentlich in Erscheinung getretene oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hat die USA und Israel als Feinde der gesamten muslimischen Gemeinschaft bezeichnet. In einer seltenen Nachricht rief er die muslimischen Länder, insbesondere jene in Westasien und am Persischen Golf, zur Einheit auf. Diese müssten ihren wahren "Feind" erkennen und dessen Pläne durchkreuzen, hieß es am Sonntag in Botschaft, die die staatliche Nachrichtenagentur IRNA verbreitete.