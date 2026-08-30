"Langer Lulatsch": Berliner Funkturm wird 100 Jahre alt

Einst das höchste Gebäude Deutschlands und später Wahrzeichen des Westteils der Stadt, fristet der Berliner Funkturm seit der Errichtung des berühmten Fernsehturms das Dasein des ewigen Zweiten. Doch viele Berliner schätzen den weniger überlaufenen Turm in Charlottenburg-Wilmersdorf, der ebenso wie sein 1969 fertiggestelltes berühmtes Pendant im Osten mit einem Restaurant in luftiger Höhe und spektakulärer Aussicht lockt. Am Donnerstag jährt sich seine Eröffnung zum 100. Mal.

© APA/dpa Weithin sichtbar: Der Berliner Funkturm