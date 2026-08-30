Landesbewerb: Rot-Kreuz-Jugend zeigte ihr Können in Kärnten

Beim 25. Landesbewerb in Hermagor bewiesen Rot-Kreuz-Jugendgruppen ihr Wissen und Können in Erste Hilfe bei realistisch nachgestellten Unfallszenarien.

Hermagor war am Samstag eindeutig die sicherste Stadt Kärntens. Über 100 Jugendliche trafen sich in der Wulfeniastadt, die deswegen einen Teil der Innenstadt zur Fußgängerzone erklärte, zum 25. Landesbewerb der Jugendgruppen des Roten Kreuzes Kärnten. Eingeteilt in 20 Sechser-Gruppen zeigten die Mädchen und Burschen ihr breites Wissen und Können im Bereich der Ersten Hilfe. An verschiedenen, in der Stadt verteilten Praxisstationen und „Unfallorten“ wurden die Teilnehmer mit diversen Unfallszenarien konfrontiert, sie mussten Verletzungen erkennen, fachgerechte Erste Hilfe leisten und die realistisch geschminkten „Unfallopfer“ entsprechend versorgen.

Aus Italien und Slowenien

1 / 5 © Leopold Sachler

„Die umfassende Schulung in Erster Hilfe ist ein grundlegender Teil der Ausbildung, wir lernen aber den Jugendlichen auch Dinge, die in keinem Lehrbuch stehen. Nämlich Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, im Team zu arbeiten und Führungsaufgaben anzunehmen“, sagt Kärntens Rotkreuz-Präsident Martin Pirz. Stolz berichtet Pirz von einer absoluten Neuheit in Hermagor. „Auf unserer Einladung hin sind erstmals zwei Jugendgruppen aus Italien und Slowenien mit von der Partie, dieser Blick über die Grenze ist mir sehr wichtig, nächstes Jahr dürfte auch Kroatien dazustoßen.“ Zufrieden ist der Präsident mit der Nachwuchsrekrutierung. „Nach der Corona-Pandemie verzeichneten wir bei den Jungen einen Rücklauf, mittlerweile hat sich der Trend aber gedreht und wir dürfen uns als Rotes Kreuz Kärnten über einen konstanten Zulauf freuen“, so der Präsident.

Animiert zum Ehrenamt

© Leopold Sachler Lea Koch aus Feldkirchen

Das unterstreicht auch die 14-Jährige Lea Koch aus Feldkirchen, die seit zwei Jahren im Jugend-Rotkreuz aktiv ist. „Ich helfe einfach gerne Menschen, meine Mama ist mir da ein Vorbild. Dieser Bewerb taugt mir voll, die Organisatoren haben alles cool vorbereitet, die Stimmung ist großartig“, schwärmt sie. Erfreut zeigte sich auch Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP). „Hermagor macht für solche wichtige Veranstaltungen gerne den Gastgeber. Junge Menschen werden gerade durch solche öffentlichkeitswirksame Bewerbe zu ehrenamtlichen Tätigkeiten animiert.“

Diesmal machten auch vier Gruppen der Johanniter mit. Zahlreiche Zuschauer verfolgten mit großem Interesse die mitunter schon professionellen und sehr realitätsbezogenen Aktionen der jungen Helfer. Realistisch auch die „Einsatzorte“: Selbst die vollbesetzte Terrasse der Confiserie Semmelrock wurde zur Bühne. Davon konnten sich auch LH-Stellvertreterin Beate Prettner wie der Bezirkschef des Roten Kreuzes Hermagor und Clubobmann Luca Burgstaller (beide SPÖ) überzeugen.