Raymond Cheruiyot triumphiert in Klagenfurt

Der Kenianer gewann den Halbmarathon von Kärnten Läuft in einer Zeit von 1:01:53 Stunden. Österreichische Meister wurden Timo Hinternberger bzw. Julia Mayer.

Es war ein Finish, das sich Kärnten-Läuft-Veranstalter Michael Kummerer und die tausenden Zuschauer im Zielbereich am Klagenfurter Metnitzstrand wünschten. Erwartungsgemäß war der Halbmarathon wieder einmal fest in der Hand der kenianischen Spitzenläufer, die den Sieg unter sich ausmachten – und wie Bis wenige Meter vor dem Ziel erlebten die Fans einen packenden Dreikampf um die Spitze, den letztendlich Raymond Cheruiyot in einer Zeit von 1:01:53 Stunden knapp für sich entscheiden konnte. Der Kenianer verwies kurz vor dem Ziel seine Landsmänner Amos Kirui und Mathew Kiplimo Lagat um zwei bzw. vier Sekunden auf die Plätze.

Timo Hinternberger wurde als bester Österreicher Achter und holte sich damit auch den österreichischen Meistertitel. Der Athlet von DSG Wien benötigte für die Strecke von Velden nach Klagenfurt starke 1:04:02 Stunden. In einer herausragenden Zeit von 1:12:31 Stunden kam die Wienerin Julia Mayer, als beste Europäerin, als gesamt 33. über die Ziellinie und holte sich die österreichische Meisterschaft bei den Frauen. Schnellste Frau wurde die Kenianerin Janet Riguru – ebenfalls aus Kenia.