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Auto beschlagnahmt: Raser fuhr in Osttirol mit 180 statt 100 km/h

Der 25-jährige Südtiroler raste in eine Geschwindigkeitskontrolle in Osttirol. Der Führerschein wurde abgenommen und das Auto beschlagnahmt.

Geschwindigkeitskontrolle auf der Drautalstraße (Symbolfoto)
© KLZ / Eva Manhart
Geschwindigkeitskontrolle auf der Drautalstraße (Symbolfoto)
AsslingRaser

Samstagabend gegen 18.15 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Lienz auf der Drautalstraße in Assling Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde ein von einem 25-jährigen Südtiroler gelenkter Pkw trotz 100 km/h-Beschränkung mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h gemessen. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, eine Fahrzeugbeschlagnahme erfolgte ebenfalls. Der Lenker wird angezeigt.