Auto beschlagnahmt: Raser fuhr in Osttirol mit 180 statt 100 km/h

Der 25-jährige Südtiroler raste in eine Geschwindigkeitskontrolle in Osttirol. Der Führerschein wurde abgenommen und das Auto beschlagnahmt.

Samstagabend gegen 18.15 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Lienz auf der Drautalstraße in Assling Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde ein von einem 25-jährigen Südtiroler gelenkter Pkw trotz 100 km/h-Beschränkung mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h gemessen. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, eine Fahrzeugbeschlagnahme erfolgte ebenfalls. Der Lenker wird angezeigt.