Mehrere Opfer nach Schüssen bei Veranstaltung in der Schweiz

Bei einer Veranstaltung im Schachen in der schweizerischen Aarau sind in der Nacht auf Sonntag Schüsse gefallen. Dabei gab es mehrere Opfer, wie die Kantonspolizei Aargau auf der Plattform X mitteilte. Ob es bei dem Vorfall auch Tote gegeben hat, ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, wer die Schüsse abgegeben hat. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot im Einsatz, wie sie auch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

vor 42 Minuten 30. August 2026 um 04:00 Schweiz Polizei