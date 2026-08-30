Meduni-Rektor will bei Gesundheit Strukturen diskutieren

Der Rektor der Medizinischen Universität Wien und Präsident des Obersten Sanitätsrats, Markus Müller, plädiert für eine Diskussion über die Grundstrukturen des Gesundheitssystems. Dieses sei derzeit "komplex, unübersichtlich in den Funktionalitäten und Zuständigkeiten und sehr teuer", sagte er im APA-Gespräch. Als Schlüssel sieht er den raschen Aufbau von Facharztzentren, eine Reduktion der Spitalslandschaft hin zu größeren Einheiten sowie einen Ausbau der Pflegelandschaft.

© APA/GEORG HOCHMUTH Müller plädiert für weniger Spitäler