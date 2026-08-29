Finnischer Präsident glaubt nicht an russischen NATO-Angriff

Der finnische Präsident Alexander Stubb geht nach eigenen Worten nicht davon aus, dass Russland die NATO attackieren wird. Er glaube nicht, dass Russland jemals das mächtigste Militärbündnis der Welt angreifen wollen würde, sagte Stubb der "Bild". Die Abschreckung der NATO sei stärker "als die jeder anderen Militärmacht irgendwo auf der Welt". Sie beruhe auf Raketen, konventionellen Streitkräften und auf Atomwaffen.

© APA/AFP/POOL Finnlands Präsident Stubb hält russischen Angriff für unwahrscheinlich