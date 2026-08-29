"Tirol-Tag" markiert Halbzeit beim Forum Alpbach

Beim Europäischen Forum Alpbach (EFA) steht am Sonntag der traditionelle "Tirol-Tag" der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino am Programm. Dabei einmal mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit: der "Landesübliche Empfang" samt Grußworten bzw. Reden sowie Aufmarsch von Schützen und Musikkapelle am Dorfplatz der Tiroler Gemeinde. Der "Tirol-Tag" markiert diesmal nicht wie gewohnt den Beginn, sondern quasi die Halbzeit des am 24. August gestarteten Forums.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER Der "Tirol-Tag" geht auch heuer in Alpbach über die Bühne