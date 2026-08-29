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Geheimdienst: Netanyahus Sohn wegen Bedrohung aus USA zurück
Israels Inlandsgeheimdienst hat bestätigt, dass ein Sohn des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wegen einer akuten Bedrohung aus den USA zurückkehren musste. "Tatsächlich bestand eine erhebliche Gefahr für Yair Netanyahu", hieß es in einer Mitteilung von Schin Bet. "Aufgrund dieser Bedrohung und nach einer Lageeinschätzung wurde entschieden, ihn gemeinsam mit seinem Sicherheitsteam dringend nach Israel zurückzubringen."