Geheimdienst: Netanyahus Sohn wegen Bedrohung aus USA zurück

Israels Inlandsgeheimdienst hat bestätigt, dass ein Sohn des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wegen einer akuten Bedrohung aus den USA zurückkehren musste. "Tatsächlich bestand eine erhebliche Gefahr für Yair Netanyahu", hieß es in einer Mitteilung von Schin Bet. "Aufgrund dieser Bedrohung und nach einer Lageeinschätzung wurde entschieden, ihn gemeinsam mit seinem Sicherheitsteam dringend nach Israel zurückzubringen."

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 26: Yair Netanyahu (L) and Sara Netanyahu listen to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speech at The 80th session of The United Nations General Assembly (UNGA) on September 26, 2025 in New York City. This year’s theme for the annual global meeting is:“Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.” Alexi J. Rosenfeld/Getty Images/AFP (Photo by Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)