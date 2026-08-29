Israel greift Hamas-Kommandanten auf Klinikgelände an

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Kommandanten des militärischen Flügels der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gezielt angegriffen. Der Mann habe sich in einem Medikamentenlager in einem angrenzenden Gebäude des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens versteckt gehalten, hieß es in der Mitteilung des Militärs. Das Krankenhaus selbst sei nicht angegriffen worden.

© APA/AFP People stand in front of the Shuhada al-Aqsa Hospital in Deir el-Balah in the central Gaza Strip on April 3, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian militant group Hamas. (Photo by AFP)