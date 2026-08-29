Israelische Siedler verschanzen sich in Haus in Qusra

In einem seit Wochen von israelischen Siedlern belagerten Dorf im Westjordanland ist es erneut zu Gewalt gekommen. Dutzende israelische Randalierer hätten sich in einem palästinensischen Haus verschanzt, während palästinensische Einwohner ebenfalls zugegen gewesen seien, bestätigte die israelische Armee. Es habe Berichte über gewaltsame Konfrontationen gegeben, darunter Steinwürfe auf Palästinenser.

© APA/AFP Israeli settlers gather in front of Palestinian houses in the village of Qusra, south of Nablus, in the occupied West Bank, on August 13, 2026. Israel has occupied the West Bank since 1967. More than 500,000 Israelis live in settlements in the territory, which are illegal under international law, among some three million Palestinians. Violence against Palestinians by Israeli settlers has increased dramatically since the October 7, 2023 attack on Israel by Hamas from the Gaza Strip. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)