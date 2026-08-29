Lil Syd alias Sydney Amoo konnte sich mit seiner energiegeladenen Tanz-Performance einen Platz unter den Besten der Welt sichern und steht im Weltfinale.

„Ich habe ab der zweiten Runde meinen Kopf ausgeschaltet und direkt aus dem Herzen getanzt.“ Eine Strategie, die voll aufgegangen ist, denn der Steirer Lil Syd alias Sydney Amoo tanzte sich beim österreichischen Finale des „Red Bull Dance Your Style“ an die Spitze und damit ins Weltfinale. Dieses steigt im Oktober in Zürich. Aber auch die Location für das Österreichfinale konnte sich sehen lassen.

Denn die Gloriette, die als UNESCO-Weltkulturerbe gilt, wurde kurzerhand zur Tanzfläche und zur großen Bühne des Street-Dance. Wer gewinnt, entscheidet bei dem Wettbewerb übrigens das Publikum. Mittels Voting-Fächern konnten die rund 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauer abstimmen.

Zweiter Sieg für den Wahlsteirer

Für Lil Syd ist es aber nicht der erste Erfolg. Bereits 2023 ließ er die Konkurrenz hinter sich. „Dass ich ein zweites Mal den Titel holen konnte und damit der erste Tänzer bin, der das Red Bull Dance Your Style National Final Austria zwei Mal gewonnen hat, macht mich sehr stolz", sagt er. Damit ist auch das große Weltfinale für ihn nicht komplettes Neuland.

Dass er heute ein echter Routinier im Street-Dance ist, war dabei nicht immer klar. Denn obwohl ihm der Tanz mehr oder weniger in die Wiege gelegt wurde – sein Vater betrieb immerhin eine Tanzschule – wollte er als Kind eigentlich nur eines: Fußball spielen.

Liebe für Tanz und die Steiermark gehen Hand in Hand

Seine Liebe zum Tanz hat der gebürtige Deutsche gleichzeitig mit seiner Liebe für die Steiermark – deren Landeshauptstadt seit mehreren Jahren seine Wahlheimat ist – entdeckt. Bei einem Tanz-Camp in Fürstenfeld. Heute gibt er seine Leidenschaft für den Tanz an Kinder und Erwachsene als Tanzlehrer weiter.