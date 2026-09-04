Italienische Gemeinde dreht die Zeit um 400 Jahre zurück

Zum 50. Mal findet am kommenden Wochenende in Palmanova die historische Nachstellung „A.D.1615“ statt. Es ist eines der größten Renaissance-Events Europas.

Schwerter klirren, Musketen donnern und über 400 historische Zelte stehen rund um die Festung: Von 4. bis 6. September reist Palmanova wieder 400 Jahre zurück in die Geschichte. Die Großveranstaltung mit über 1300 Darstellern gilt als eine der größten Renaissance-Nachstellungen Europas und feiert heuer zudem ihr 50-jähriges Bestehen.

Mehr als 60 historische Gruppen aus 14 europäischen Ländern zeigen das Leben in der Festungsstadt im Jahr 1615. Auf dem Programm stehen historische Märkte, Tavernen, Handwerk, Musik und Tänze, militärische Paraden sowie Einblicke in das Leben der damaligen Garnison.

Zwei große Schlachten

Die Höhepunkte sind die zwei großen Schlachten, die im Freigelände beim Stadttor Porta Cividale nachgestellt werden. Die erste findet am Samstag, 5. September, von 18 bis 19 Uhr, die zweite am Sonntag, 6. September, von 16 bis 17 Uhr statt. Ebenfalls beim Porta Cividale wird am Samstag von 16 bis 18 Uhr die historische Dogal Quintana mit Reiterspielen ausgetragen. Auf der Piazza Grande sorgen Fahnenschwinger, Trommler, Spiele und kulinarische Angebote für historisches Flair. Führungen durch die Festungsanlagen und ein historischer Papiermacher-Workshop runden das Programm ab.

Eintrittspreise

Der Eintritt kostet 7 Euro pro Tag, für Einwohner von Palmanova 2 Euro. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Zum Abschluss am Sonntag erfolgt das Einholen des Gonfalons der Serenissima (historisches Prunk- und Staatsbanner) im Licht der Fackeln und das Feuerwerk. Veranstaltet wird das Spektakel von der Gruppo Storico „Città di Palmanova“ und der Stadt Palmanova, unterstützt von der Region Friaul-Julisch Venetien und dem italienischen Kulturministerium.