Erfolg für Oliver Glasner und Nottingham: 2:2 in Liverpool

Nottingham Forest ging gegen Liverpool zwei Mal in Führung, das 2:2 ist aber als Erfolgserlebnis zu verbuchen.

Oliver Glasner dirigierte Nottingham an der Anfield Road zu einem 2:2

Nach zwei Pleiten in den ersten zwei Pflichtspielen dieser Fußballsaison ist Trainer Oliver Glasner und Xaver Schlager mit Nottingham Forest das erste Erfolgserlebnis gelungen. Die „Tricky Trees“ erreichten am Samstag in Englands Premier League auswärts gegen Liverpool ein 2:2. Die Gäste gingen durch Dan Ndoye (24.) und Morgan Gibbs-White (70./Elfmeter) zweimal in Führung, die nach zwei Runden noch sieglosen „Reds“ glichen dank Alexander Isak (60.) und Victor Munoz (82.) aus. Schlager spielte bei Nottingham durch.