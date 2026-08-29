Deutschland sieht wohl Russland hinter Drohnen in Leipzig

Die deutsche Regierung sieht einem Medienbericht zufolge Russland hinter dem Drohnenvorfall in Leipzig. Berlin plane, in den kommenden Tagen Moskau offiziell für den versuchten Sprengstoffdrohnenanschlag von Anfang August verantwortlich zu machen, berichteten die "Welt am Sonntag" und das Portal Politico am Samstag unter Verweis auf "drei mit dem Vorgang vertraute Personen". Demnach sollen zeitgleich "umfangreiche" Maßnahmen angekündigt werden.

Den Berichten zufolge geht es um eine Kombination von direkten Maßnahmen Deutschlands und neuer EU-Sanktionen. Daher sei die Ankündigung für Anfang kommender Woche parallel zum EU-Außenministertreffen in Irland am Dienstag geplant. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz könnte die Entscheidung demnach aber auch vorziehen.

Am Abend des 4. August war am Flughafen Leipzig eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. In ihrer Nähe befanden sich mehrere ukrainische Frachtflugzeuge. Der Flughafen Leipzig gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland. Berichten zufolge wurden in Leipzig mehrere Drohnen eingesetzt.

Merz hatte am Donnerstag in einem RTL-Interview gesagt, seine Regierung werde die Verantwortlichen des Vorfalls in Kürze benennen. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt hat bisher nur von "fremden Mächten" gesprochen.