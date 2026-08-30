Alcaraz-Comeback weckt Erinnerungen an Dominic Thiem

Tennisstar Carlos Alcaraz feierte bei den heute startenden US Open nach viermonatiger Pause seine Rückkehr. Kommt der Schritt zu früh?

Der 22. Juni 2021 hat sich in das Gedächtnis der österreichischen Tennisfans eingebrannt. Damals zog sich Dominic Thiem beim ATP-Turnier auf Mallorca eine Handgelenksverletzung zu – es war der Anfang des Endes einer herausragenden Karriere. Damals wusste man allerdings noch nicht, welche weitreichenden Folgen die Verletzung haben würde. Auch nicht Thiem, der wenige Wochen später bei den US Open sein Comeback geben wollte, schlussendlich aber die gesamte restliche Saison sausen lassen musste.

© APA / Manuel Queimadelos Dominic Thiem wurde damals auf dem Platz erstbehandelt

Überraschend kam damals im September die Nachricht, dass der US-Open-Triumphator 2020 nach sechsjähriger Zusammenarbeit seinem Physiotherapeuten Alex Stober den Laufpass gab. Der Grund für die Trennung kam erst später ans Licht: Thiem warf dem Deutschen vor, er habe ihm fälschlicherweise versichert, dass ein Start bei den US Open möglich sei. Daher griff der ehemalige Weltranglistendritte zu früh wieder zum Schläger, was laut dem Lichtenwörther hinsichtlich Genesung einen herben Rückschlag bedeutete.

© GEPA In Ungnade gefallen: Thiems Physio Alex Stober

Womit wir bei Carlos Alcaraz gelandet sind. Der Spanier wird bei den heute startenden US Open in New York nach viermonatiger Pause aufgrund einer Handgelenksverletzung sein Comeback geben und startet am Montag gegen den Russen Roman Safiullin ins Turnier. Dass der Superstar endlich wieder die Bühne betritt, ist für den Tenniszirkus freilich ein Riesengewinn. Vor allem auch, weil Jannik Sinner sein Antreten aufgrund einer Knieverletzung stornieren musste. Trotzdem schwingen bei der Rückkehr des Spaniers große Bedenken mit.

Dass Alcaraz heuer überhaupt noch einmal auf Turnierebene zu seinem Arbeitsgerät greift, kommt überraschend. Vor allem scheint das Comeback ausgerechnet bei einem Grand Slam, bei dem die Belastungen für das Handgelenk aufgrund des „Best of five“-Modus weit höher sind, riskant. „Ich fühle mich großartig, aus medizinischer Sicht sollte das Handgelenk keine Probleme mehr machen. Die letzten Trainings mit Topspielern und das Antreten hier im Mixed-Bewerb haben mir sehr geholfen, zu wissen, dass alles nur in meinem Kopf ist“, erklärte der siebenfache Grand-Slam-Sieger in New York im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz.

© IMAGO/Marcin Cholewinski „Ich fühle mich großartig“, sagt Carlos Alcaraz

Die fehlende Matchpraxis und das Überwinden der Angst, dass die Verletzung zurückkehren könnte, sind für den 23-Jährigen in Flushing Meadows die größten Gegner. Aber: „Ich muss meinen Leuten vertrauen, die mir sagen, dass alles gut wird”, betonte Alcaraz. So gesehen ist es ein schmaler Grat, auf dem sich „Carlitos“, aber auch sein Team bewegt. Denn hält das rechte Handgelenk nicht, wird es wohl einen Schuldigen geben, der über die Klinge springen muss. Womit sich der Kreis zu Alex Stober schließen würde.

Der Euro rollt trotz Pause

Des Geldes wegen greift Alcaraz bestimmt nicht schon wieder bei den US Open zum Schläger. Gerade erst ist die neue Forbes-Tennis-Verdienstrangliste der vergangenen zwölf Monate erschienen – und die spuckt den Mann aus El Palmar hinter dem Weltranglistenersten Sinner (49,9 Millionen Euro) mit 46,3 Millionen auf Platz zwei aus. Und das, obwohl Alcaraz die vergangenen vier Monate gar nicht gespielt hat. Laut Forbes setzt sich die Summe aus 12,9 Millionen Euro Preisgeld sowie 33,4 Millionen an übrigen Einnahmen (Sponsoren, Werbung etc.) zusammen. Platz drei geht übrigens an Serena Williams (34,7 Millionen), die bereits 2022 ihre Karriere beendet hat. Beachtlich: In den Top zehn des Rankings befinden sich gleich sechs Frauen.

Apropos Geld: Auf die Sieger der US Open warten je 4,7 Millionen Euro, für den Verlierer der ersten Runde gibt es auch noch 120.000 Euro. Viel Geld, das irgendwo herkommen muss: So haben im Vorfeld die Preise für „Groundtickets“ (diese berechtigen zum Betreten der gesamten Anlage mit Ausnahme der großen Stadien) in Flushing Meadows für großen Unmut gesorgt. Eine Karte kostet umgerechnet satte 313 Euro. Zum Vergleich: In Wimbledon und bei den French Open gab es heuer ein Groundticket um jeweils 39 Euro ...