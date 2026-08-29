So viele Führerscheine wurden in Kärnten in einer Nacht abgenommen

Von Freitag auf Samstag gab es wieder einen kärntenweiten Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer.

Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten fand von Freitag auf Samstag wieder ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Dabei wurden 22 Führerscheine wegen Lenkens eines Kraftfahrzeuges (KFZ) unter Alkoholeinfluss und ein Führerschein wegen Lenkens eines KFZ unter Drogeneinfluss abgenommen. Bei 13 Lenkern wurde eine Minderalkoholisierung festgestellt.

Insgesamt wurden 316 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt. 272 Organmandate wurden eingehoben.