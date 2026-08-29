Kärnten, Slowenien, Italien: Hier staut es sich im Reiseverkehr

Viel los ist am Samstag wieder auf den Reiserouten. Wartezeiten gibt es auf der Karawankenautobahn und im italienischen Kanaltal.

Kein Wochenende im Sommer ohne Stau an den Grenzen. Auch am Samstag rollt die Reisewelle wieder, in und um Kärnten kommt es zu längeren Wartezeiten. Laut Verkehrsservice der „Antenne Kärnten“ gibt es vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn A11 Blockabfertigung.

Am frühen Nachmittag betrug der Zeitverlust bei der Ausreise nach Slowenien rund 30 Minuten, eine Stunde warteten Autofahrer bei der Einreise nach Kärnten. Ausweichen ist über den Loibl- oder den Wurzenpass möglich, bzw. mit Anhänger über Italien und die A2 Südautobahn.

Mautstelle Ugovizza

Aber auch im italienischen Kanaltal staut es sich am Samstag erneut. Bei der Einreise aus Italien braucht man bei der Mautstelle in Ugovizza rund 40 Minuten länger, in Richtung Süden verliert man 20 Minuten.