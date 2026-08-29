Aufständische nehmen Flughafen und TV-Sender im Niger ein

Im westafrikanischen Sahel-Staat Niger haben Angreifer einem Militäroffizier zufolge den internationalen Flughafen und das Gebäude des staatlichen Fernsehsenders eingenommen. Nationale Sicherheitskräfte hätten bisher den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Niamey verteidigen können, sagte ein hochrangiges Mitglied des Militärs, das anonym bleiben wollte. In der Nacht auf Samstag war es Augenzeugen zufolge zu Schüssen und Explosionen in der Hauptstadt gekommen.

© APA/AFP Dritter Angriff auf Flughafen in Niamey 2026