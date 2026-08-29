Adolf Stark, der Altbürgermeister von Maria Wörth, ist 76-jährig verstorben. Unter Stark hatte das GTI-Treffen bis 2015 in Reifnitz seinen Höhepunkt erreicht.

„Adolf Stark war ein großartiger Mensch und über viele Jahre ein engagiertes Mitglied der Freiheitlichen, der mit seinem Wirken sowohl auf Gemeinde- als auch auf Landesebene vieles bewegen konnte“, zeigen sich FPÖ-Parteichef Klubobmann Erwin Angerer und Josef Krammer, Bezirksparteiobmann von Klagenfurt-Land, betroffen vom Ableben des ehemaligen Bürgermeisters von Maria Wörth. „Das tiefe Mitgefühl der FPÖ Kärnten und die Anteilnahme gelte in dieser schweren Zeit seiner Familie und den Hinterbliebenen, denen wir unser herzliches Beileid aussprechen.“

Polizist

Adolf Stark wurde am 23. Mai 1950 in Techelsberg geboren. Der gelernte Machinenbauer arbeitete ab 1969 bei der Polizei, wo er bis zur Pensionierung 2010 tätig war. Seine politische Karriere begann er 1991 als freiheitlicher Ersatzgemeinderat in Maria Wörth. 1997 wurde er als Spitzenkandidat bei der Bürgermeisterwahl aufgestellt. Auf dem Bürgermeistersessel von Maria Wörth blieb er 18 Jahre bis zu seinem Ausscheiden aus der Politik 2015. Stark war von 1999 bis 2013 auch Landtagsabgeordneter und Bezirksobmann der Freiheitlichen in Klagenfurt Land. 2013 trat Stark aus der FPÖ aus, weil das Versprechen einer Stelle zum Nationalrat auf wählbarer Position nicht eingehalten wurde.

GTI-Bürgermeister

Prägend war sein Wirken als Bürgermeister der Gemeinde Maria Wörth. Von 1997 bis 2015 gestaltete er die Entwicklung der Gemeinde und der gesamten Wörtherseeregion maßgeblich mit. Stark war auch Mitbegründer der WTG (Wörthersee Tourismus GmbH). In den Jahren der Hochblüte des GTI-Tourismus war Adolf Stark eine wichtige Persönlichkeit und wurde weithin als „GTI-Bürgermeister“ bekannt. Er brachte nach eigenen Aussagen „Ruhe und Ordnung“ in das Automobiltreffen am Wörthersee, nachdem es Mitte der 1990er zu zahlreichen Eskalationen kam.

Stark gelang es, dass der VW-Konzern mit allen seinen Marken, von Volkswagen über Audi, Seat bis Skoda, in Reifnitz Präsenz zeigte. Stark pflegt intensive Kontakte zur Eigentümer-Familie des VW-Konzerns. Während seiner Amtszeit besuchte auch immer wieder der legendäre österreichische Manager und Großaktionär Ferdinand Karl Piëch das GTI-Treffen in Reifnitz. Auch zu Martin Winterkorn, der von 2007 bis 2015 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG war, pflegte der „GTI-Bürgermeister“ gute Kontakte und begrüßte ihn mehrmals in Reifnitz.

Freiheitliche Familie trauert

„Mit Adolf Stark verliert die Freiheitliche Partei einen langjährigen Wegbegleiter und einen Menschen, der sich über Jahrzehnte mit viel Engagement für seine Heimat und seine politischen Überzeugungen eingesetzt hat. Wir werden seine Erfahrung, seine Verbundenheit mit Kärnten und vor allem seine Persönlichkeit in dankbarer Erinnerung behalten“, so Angerer und Krammer.