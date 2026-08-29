Kampfhund misshandelt: 28-Jähriger in Wien festgenommen

Der Verdächtige war stark betrunken. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Ein 28-Jähriger hat am Freitagabend in Wien-Donaustadt auf offener Straße seinen Hund misshandelt: Der betrunkene Mann verpasste dem American Staffordshire Terrier gegen 20.30 Uhr bei der U-Bahnstation Donauspital mehrfach Schläge und Tritte. Eine Passantin setzte daraufhin einen Notruf ab, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag. Als der Mann versuchte zu flüchten und dabei einen Polizisten niederstoßen wollte, wurde er festgenommen.

Der augenscheinlich verletzte Vierbeiner wurde dem Mann nach behördlicher Verfügung abgenommen und der Wiener Tierrettung übergeben. Im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich heraus, dass der Österreicher zuvor ein Lokal nach dem Konsum alkoholischer Getränke verlassen haben soll, ohne die Rechnung zu begleichen. Anzeige wurde erstattet.

Mehrere Anzeigen erstattet

Zudem wurden mehrere Anzeigen nach dem Tierschutz- und Tierhaltegesetz erstattet, da der Tatverdächtige unter anderem keinen Hundeführschein für den Listenhund besessen hatte. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.