Stelldichein der Filmszene in Kärnten: Graf Film feiert 25. Geburtstag

Das 25-jährige Jubiläum von Graf Film wurde mit Stars und Filmklassikern in Klagenfurt gefeiert und zeigte die Bedeutung der Filmfirma aus Kärnten.

Der Duft von frischem Popcorn lag in der Luft, als Freitagabend im Klagenfurter Burghof Klaus Graf und sein Team den 25. Geburtstag ihrer Filmfirma und den 25. Zürich-Krimi feierten. Beinahe ein „Wunder von Kärnten“ ist es (in Anlehnung an die Emmy-gekrönte Graf-Filmproduktion), dass das Herz der 2001 gegründeten Produktionsfirma immer noch in Klagenfurt schlägt, auch wenn inzwischen eine Außenstelle in München dazu gekommen ist.

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Das rauschende Fest wurde zum Stelldichein der österreichischen Film- und TV-Szene, viele bekannte Stars waren da. Einen zehnminütigen Zusammenschnitt mit Szenen aus Filmen wie „Der Mann mit dem Fagott“ oder beliebten Serien wie „Die Toten vom Bodensee“, „Landkrimi“ und „Tatort“ sahen sich im dichtgedrängten Publikum Schauspielerinnen von Julia Cencig, Konstanze Breitebner bis Magda Kropiunig oder Darsteller wie Gerhard Liebmann, Harry Prinz, Fritz Egger und viele andere an. Und natürlich der Star des Abends, Christian Kohlund, der Anwalt Borchert aus der Erfolgs- Serie „Der Zürich-Krimi“.

Filmland Kärnten

Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung erzählt er, dass er sich gerade mit Ingeborg Bachmann beschäftigt und ihr Gedicht „Erklär mir, Liebe“ aufgenommen hat: „Je mehr ich von ihr gelesen habe, desto mehr war ich verunsichert. Das sind so gewaltig schöne Bilder! Ich bin kein Bachmann-Spezialist, hab´s halt nach meinem Herzen gemacht.“ Die Bachmann-Stadt Klagenfurt und Kohlunds Heimatstadt Zürich seien einander durchaus ähnlich, auch wenn die Schweizer Metropole „eine andere Nummer“ sei.

Mit Live-Musik, Streetfood, Gratulationen von Politik und Wirtschaft ging das Geburtstagsfest beschwingt über die Bühne und stellte so unterhaltsam und bunt das Filmland Kärnten ins Scheinwerferlicht.