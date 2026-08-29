Nach Bombenanschlag: Italienischer TV-Star verliert Sendung

Italiens öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RAI ersetzt den Starjournalisten Sigfrido Ranucci als Moderator des bekannten Investigativprogramms "Report". Hintergrund sind unter anderem Ranuccis Beziehungen zu dem umstrittenen Geschäftsmann Valter Lavitola . Dieser hat laut Ermittlern im Oktober 2025 einen ominösen Anschlag auf Ranuccis Haus bei Rom organisiert. An Ranuccis Stelle sollen die Journalisten Giulia Presutti und Daniele Piervincenzi treten, beschloss die RAI.

© APA/AFP (Oktober 2025) RAI-Starreporter Ranucci nach Anschlag auf sein Haus in Rom