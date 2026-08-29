Tote Österreicherin in Friaul: Rätsel um Identität der Frau

Ermittlungen laufen, um die Identität der Österreicherin zu klären, die in einem Kleintransporter in der friaulischen Gemeinde Pontebba in der Provinz Udine tot gefunden worden ist. Auch ihr Hund wurde tot in dem Fahrzeug entdeckt. Die Ermittler halten eine tödliche Drogenüberdosis für die derzeit wahrscheinlichste Todesursache. Eine Beteiligung Dritter wird nach den bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen.

© APA/AFP (Themenbild/nicht aktuell) Tote Österreicherin in Friaul: Italienische Polizei ermittelt