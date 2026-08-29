Sechs betrunkene Biker aus der Steiermark in Kärnten gestoppt

Die Motorradfahrer zwischen 34 und 57 Jahren fuhren Schlangenlinien auf der Flattnitzer Landstraße im Bezirk St. Veit/Glan.

Am Freitag gegen 19:45 Uhr sahen Beamte einer Polizeistreife auf der Flattnitzer Landesstraße (L 63) in Fahrtrichtung Flattnitz im Bezirk St. Veit/Glan eine größere Gruppe Motorradfahrer, die teilweise in Schlangenlinien unterwegs waren und eine offensichtlich gefährliche Fahrweise zeigten.

„Im Bereich Jauernig wurden die Fahrzeuge von den Polizeibeamten angehalten. Zwei Lenker missachteten zunächst die Anhaltezeichen und fuhren an einem Polizeibeamten vorbei. Sie konnten wenige hundert Meter später angehalten werden", teilt die Polizei mit.

Verdacht erheblicher Alkoholisierung

Insgesamt wurden sechs Lenker, im Alter von 34 bis 57 Jahren, alle aus der Steiermark, kontrolliert. Bei sämtlichen Personen bestand der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung. Zwei Lenker unterzogen sich schließlich einem Alkomattest, wobei jeweils eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt wurde. Vier weitere Lenker verweigerten den Alkomattest. Allen sechs Lenkern wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sie werden wegen mehrerer Übertretungen zur Anzeige gebracht.