Theater Hamakom eröffnet Saison mit Streeruwitz-Uraufführung

Das Wiener Theater Nestroyhof Hamakom startet am 23. September mit einer Uraufführung von Marlene Streeruwitz in die neue Saison. "Sturm." ist ein Auftragsstück, in dessen Zentrum die von Anne Bennent gespielte Figur der Frau Horvath aus dem Stück "New York. New York." (1993) steht. "Als Häuslfrau des Herren-WCs an der Stadtbahnstation Burggasse regiert sie eine Männerunterwelt, in der Prometheus in einem Hinterzimmer untergebracht ist", heißt es. Hannes Hametner inszeniert.

© APA/Max Slovencik Neues Stück von Marlene Streeruwitz