Kunasek wünscht bei Grazer Stadion-Frage fertiges Konzept

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) will für Graz zusammen mit dem blauen Neo-Stadtrat René Apfelknab, der erst am Donnerstag angelobt wurde, Impulse im Wirtschafts- und Tourismusbereich setzen. Mehr Synergien zwischen Land und Stadt dürfe sich Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) also zu Recht erwarten, sagte der freiheitliche Landeschef im Sommergespräch mit der APA. In der Stadion-Frage gab er den Ball allerdings wieder zurück an die Stadtregierung.