Linzer Brucknerfest mit Klangwolken indoor und outdoor

Den feierlichen Prolog zum diesjährigen Linzer Brucknerfest gestalten am 4. September, dem 202. Geburtstag des Namensgebers, Riccardo Chailly und seine Filarmonica della Scala. Das Konzert mit Werken von Sergei Rachmaninoff und Pjotr Iljitsch Tschaikowski wird als "Klassische Klangwolke" live in den Donaupark übertragen. Franz Welser-Möst und sein The Cleveland Orchestra kommen zum 130. Todestag Bruckners am 11. Oktober in das dafür längst ausverkaufte Brucknerhaus.

© APA/TEAM FOTOKERSCHI So sah 2025 die visualisierte Linzer Klangwolke aus