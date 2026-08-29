"Es ist ein neues Villach, aber ein noch stärkeres"

Günther Albel (SPÖ) ist seit dem Jahr 2015 der Bürgermeister von Villach, wo seine Partei mit absoluter Mehrheit regiert. Dort konzentriert er sich durchaus auf "klassische sozialdemokratische Themen", wie Wohnen und Kinderbetreuung - aber auch Klimaschutzmaßnahmen zählt er dazu. Die Stadt, die vor eineinhalb Jahren durch einen Terroranschlag, bei dem ein 14-Jähriger getötet wurde, betroffen war, habe mittlerweile zur Normalität zurückgefunden, sagt Albel im APA-Interview.