Neue Vorwürfe gegen türkischen Komiker verhindern Enthaftung

Der im Juli wegen angeblicher Beleidigung von Staatschef Recep Tayyip Erdogan festgenommene türkische Komiker Deniz Göktas kommt trotz seiner erfolgreichen Berufung gegen seine Inhaftierung nicht auf freien Fuß. Ein Gericht ordnete am Freitag zwar seine Freilassung an, doch die Staatsanwaltschaft erhob in einem anderen Fall Anschuldigungen gegen den 32-Jährigen, wie der türkische Sender NTV berichtete. Dies habe zu seiner erneuten Festnahme geführt.

© APA/AFP Die angebliche Beleidigung von Präsident Erdogan brachte Göktas in Haft