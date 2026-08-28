Wanderer kam bei 200 Meter-Absturz in Vorarlberg ums Leben

Ein 56-jähriger Wanderer ist am Donnerstag im Bereich des Hohen Ifen (Kleinwalsertal, 2.230 Meter) bei einem 200 Meter-Absturz über eine steile Felswand ums Leben gekommen. Andere Wanderer in der näheren Umgebung nahmen den Unfall wahr und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Die Besatzung des Notarzthubschraubers konnte aber nur noch den Tod des Deutschen feststellen, informierte die Polizei. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.

© APA/THEMENBILD Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen