Gnas glänzte im Derby gegen Fehring

Gegen Fehring gewannen die Südoststeirer 3:0. DSV Leoben bleibt punktlos, Weiz ärgerte Kalsdorf beim 1:1.

Es ist ein brisantes Duell in der Südoststeiermark, das Derby zwischen Gnas und Fehring. Diesmal blieb es eine klare Angelegenheit, vor eigenem Publikum und 800 Zuschauern gewannen die Gnaser 3:0. „Es ist natürlich ein wunderschönes Gefühl. Aufgrund der zweiten Hälfte ist es absolut verdient. Ein Sieg, speziell im Derby, gehört natürlich ordentlich gefeiert, aber dann müssen wir den Fokus schon auf nächste Woche legen, da wartet gegen St. Anna das nächste Derby“, sagte der sportliche Leiter Stefan Strohmaier.

Der DSV Leoben kassierte im dritten Spiel die dritte Niederlage, gegen Fürstenfeld kam die Elf von Heinz Karner nicht über ein 1:2 hinaus. „Das Ergebnis ist letztendlich verdient. Wir waren in der ersten Hälfte nicht anwesend. Wir schaffen es nicht, Zweikämpfe zu gewinnen und so werden wir auch keine Siege holen“, ärgerte sich der Trainer. Weiter makellos bleibt Ilz, das 5:2 im Spitzenspiel gegen Bruck gewann und damit auch im dritten Spiel der Saison als Sieger vom Platz ging. „Mit mehreren Spielern, die nicht fit waren und ausgefallen sind, waren die Vorzeichen alles andere als einfach. Dennoch hat die Truppe Charakter bewiesen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist sicher der Hauptgrund, warum wir derzeit so erfolgreich sind. Uns ist aber auch bewusst, dass es erst die dritte Runde war“, analysierte Trainer Christian Scheer.

Kalsdorf ließ Punkte

In der Regionalliga musste Kalsdorf erstmals Punkte lassen, gegen Weiz setzte es ein 1:1, Kristijan Katalenac rettete mit seinem Tor in der 87. Minute den späten Punkt für die Oststeirer. „Wir hatten die Spielkontrolle und der Gegner hat zum Schluss alles nach vorne geworfen. Es ist aber alles gut, uns war bewusst, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen können. Deshalb kann man nicht von einem Rückschlag sprechen“, sagte Kalsdorf-Trainer Jörg Schirgi. „Es war das erwartet schwere Spiel. Meine Mannschaft hat aber brutale Mentalität gezeigt“, freute sich Weiz-Coach Maurice Amtmann.

Lafnitz feierte gegen Gleisdorf einen 3:1-Sieg, es war der zweite Erfolg der Saison. „Das ist sicher wichtig für uns, man gewinnt immer gern. Wir haben in jedem Spiel gute Phasen, diese müssen wir kontinuierlich verlängern“, analysierte Trainer Marco Wimmer.