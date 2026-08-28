Selenskyj droht Russland mit bis zu 1.000 Drohnen pro Tag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau mit einer Intensivierung der Drohnenschläge in Russland gedroht. "Die Aufgabe lautet: täglich 1.000 Drohnen für Langstreckenangriffe gegen Russland. Derzeit führen wir durchschnittlich über 300 solcher Langstreckenangriffe aus - das muss mehr werden", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft am Freitag. Die Ukraine müsse den Einsatz von Waffen zur Abwehr russischer Angriffe maximieren.

© APA/AFP Selenskyj will den Krieg weiter in Russlands Landesinnere tragen