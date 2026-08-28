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Selenskyj droht Russland mit bis zu 1.000 Drohnen pro Tag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau mit einer Intensivierung der Drohnenschläge in Russland gedroht. "Die Aufgabe lautet: täglich 1.000 Drohnen für Langstreckenangriffe gegen Russland. Derzeit führen wir durchschnittlich über 300 solcher Langstreckenangriffe aus - das muss mehr werden", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft am Freitag. Die Ukraine müsse den Einsatz von Waffen zur Abwehr russischer Angriffe maximieren.

Selenskyj will den Krieg weiter in Russlands Landesinnere tragen
© APA/AFP
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