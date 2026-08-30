Städte im Jahr 2035: Hat das Auto hier überhaupt eine Zukunft?

Personenkabinen, die auf Schienen fahren, Mobilität als Abo, das Auto als Sharing-Konzept: Unsere Städte im Jahr 2035. Was bleibt von der individuellen Mobilität?

Hört man Aglaée Degros aufmerksam zu, fährt man in die Zukunft. Die Zielorte ihrer Gedanken finden sich bisweilen weit nach 2035.

„Fantastin“ werden die einen sagen, „Städteplanerin mit einer Vision“ aus Graz, die anderen. Sie selbst geht von der normativen Kraft des ­Faktischen aus: „Man hat eine Bevölkerung, die immer älter wird. Man muss die Technologien anwenden – und abwägen, wo und wie man diese Technologien nutzt. Stadt und Land werden da sehr unterschiedlich sein. Man darf dabei auch nicht vergessen: Für ältere Menschen kann es schwierig sein, sich an andere Technologien zu gewöhnen, man muss mitdenken, dass neue Zugänge auch eine Akzeptanz finden müssen. Darin liegt die Herausforderung.“

Ein wichtiger Punkt sei die Autonomie von Mobilität. An Land gehe es um die Autonomie, in der Stadt gebe es mehr Anknüpfungspunkte für soziale Interaktionen und dafür, damit seine Mobilität zu wahren.

Ein Beispiel, wie man Mobilität neu denken könne, sieht die Professorin an der TU Graz in Bielefeld. Mit dem Projekt Monocab Owl fahren in selten genutzten oder stillgelegten Schienenbereichen Personenkabinen und nutzen dabei jeweils nur eine Schiene.

Die Betreiber schreiben dazu: „Fast alle Erwachsenen auf dem Land bewegen sich mit dem Auto fort. Manchmal sogar ganz fort. Typisch für so viele dünn besiedelte ländliche Gebiete in Deutschland: Der fahrerbasierte ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr, Anm.) steht vor dem Kollaps – kaum Verbindungen, komplizierte Tarifstrukturen. Alle fahren Auto. Bahnstrecken liegen brach. Viele Leute ziehen weg. Dem ländlichen Raum gehen die Menschen aus. Es geht um unser Zusammenleben, um die Daseinsfürsorge auf dem Land und gleichwertig empfundene Lebensverhältnisse, um Mobilitäts-Gerechtigkeit – letztlich also um ein Betriebssystem für eine demokratische Gesellschaft.“

Weniger Platz für das Auto im Jahr 2035: Mobilitätslösungen statt Eigentum

Der Vergleich: „Es ist das eigene Auto auf Schienen. Dazu braucht es keine Revolution aus ‚Weg mit dem Alten, Platz für das Neue!‘ – sondern nur eine evolutionäre Rekombination des Vorhandenen mit dem Neuen: Es verbindet die existierende Schieneninfrastruktur und das, was an ÖPNV noch da ist, mit einer zusätzlichen Mobilitätsmöglichkeit. So entsteht der IPNV – der individuelle Personennahverkehr.“

Für Degros ist das ein ganz entscheidender Ansatz für die Zukunft: „Es ist ein bisschen utopisch, aber ich finde es interessant“, lächelt sie. Beim Thema Auto in der Stadt hat sie klare Vorstellungen: „Sharing-Systeme werden nicht ausreichend genutzt. Aber der Platz für das Auto wird weniger, wir gehen deshalb in der Stadt vom Eigentum, vom Objekt, das ich besitze, zum Angebot einer Mobilitätslösung über.“

Die Rede ist von Mobilität als Abo. „Davon gehe ich aus“, so Degros. Und Ideen, die in Städten wie Graz schon kontrovers diskutiert wurden, erscheinen heute für Degros in einem ganz anderen Licht: „Seilbahnprojekte wie in Paris, mit denen man alle Barrieren der Stadt überwinden kann. Es ist eine überbrückende Lösung.“ Generell sieht sie in Städten eher ein Problem im Transport von Gütern denn im Personentransport: „Man muss die globalen Spieler überzeugen, Gutes zu tun. Ich sehe Städte 2035 mit viel weniger Raum für den Alltagsverkehr als jetzt. Mehr Grün, mehr Wasser, mehr Lebensqualität.“

So wirkt sich die Mobilitäts-Entwicklung bis 2035 auf Wien aus

Aber wie wirken sich diese Umbrüche in der Realität einer Stadt aus? Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Stadtwerke Wien, hat ganz konkrete Zahlen, mit denen sich die Transformation beschreiben lässt. „Die Veränderungen sind sehr tiefgreifend und betreffen das gesamte Mobilitätssystem, sowohl technisch, in­frastrukturell und gesellschaftlich. Wir stellen die Mobilität Schritt für Schritt um und der öffentliche Verkehr bildet dabei das Rückgrat. Es wird massiv in den nächsten Jahren in die Infrastruktur investiert. Dazu zählen der U-Bahn-Ausbau U2xU5, neue Straßenbahnlinien und zusätzliche Sharing-Angebote. Ziel ist ein integriertes System, in dem Öffis, ergänzende Mobilitätsdienstleistungen, E-Mobilität, Logistik und Energie zusammenwirken. Es werden sich also nicht die einzelnen Fahrzeuge verändern, sondern das Zusammenspiel verschiedener Verkehrsmittel.“

Autonomes Fahren ist kein Ersatz für unsere Öffis, sondern ein weiterer Baustein. — Monika Unterholzner , stv. Generaldirektorin Stadtwerke Wien

In Unterholzners Augen kann die Mobilitätswende nur dann gelingen, wenn gleichzeitig der Ausbau erneuerbarer Energien konsequent vorangetrieben wird. Dabei verfolge man zwei Ansätze: die Elektrifizierung und den Einsatz von Wasserstoff. „Wien erhöht daher seine Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen massiv – insbesondere durch Photovoltaik mit einem Ausbauziel von 800 MW bis 2030. Im Bereich E-Mobilität sollen im Rahmen eines gemeinsamen Ausbauprogramms von Stadt Wien und Wien Energie in den nächsten Jahren bis zu 1000 zusätzliche öffentliche Ladestellen errichtet werden. Ziel ist eine deutlich dichtere Versorgung. Der Ausbau erfolgt bedarfsgerecht und wird mit Straßenbauprojekten kombiniert. Parallel dazu werden die Stromnetze massiv verstärkt und erweitert, um den steigenden Bedarf durch Elektromobilität abzusichern.“

1000 zusätzliche E-Auto-Ladestellen plant Wien bis 2030: Parallel dazu werden Stromnetze verstärkt und erweitert.

Wasserstoff werde künftig gezielt dort eingesetzt, wo batterieelektrische Lösungen an technische oder wirtschaftliche Grenzen stoßen – etwa im Schwerverkehr, bei Bussen oder im Dauerbetrieb mit hoher Reichweite. Dabei setze man auf eine integrierte Wertschöpfungskette innerhalb des Stadtwerke-Konzerns: von der Produktion aus erneuerbarem Strom, beispielsweise in Simmering (Wien Energie), über die Verteilung (Wiener Netze) bis hin zur konkreten Anwendung (Wiener Linien).

2040 will Wien klimaneutral sein. Dafür braucht es den massiven Ausbau erneuerbarer Energien, die vollständige Dekarbonisierung von Wärme und Verkehr.

Autonomes Fahren werde laut Unterholzner eine Rolle spielen, aber klar eingebettet in den öffentlichen Verkehr. Es sei kein Ersatz für Öffis, sondern weiterer Baustein eines integrierten Systems. KI werde dabei vor allem zur Verkehrssteuerung genutzt, von der Ampelsteuerung bis zur Netzoptimierung. Hier benötige es langfristige Förderprogramme für Infrastruktur, Fahrzeuge und Betrieb, Modellregionen für reale Erprobung, dann Skalierung und klare Regulierungen.

2,6 Millionen Öffi-Fahrgäste sind in Wien nicht das Maximum – die Wiener Stadtwerke rechnen mit einer weiteren Steigerung bei der Nutzung.

Klar sei auch die Rolle des Autos in Wien. Unterholzner: „Es gibt in Wien mehr Jahreskartenbesitzer als Autobesitzer. Die täglichen über zwei Millionen Fahrgäste sind für uns kein Maximum. Die Entwicklungen zeigen, dass es eine Steigerung bei der Nutzung geben wird. Die Öffis sind in Wien eindeutig das bevorzugte Verkehrsmittel.“