Warum eine weitere Erhöhung der Zinsen immer näher rückt

Wie geht es mit den Zinsen weiter? Die nächste EZB-Ratssitzung im September wirft ihre Schatten voraus. Eine Zinsanhebung gilt als wahrscheinlich.

Die Stimmen, die eine weitere Zinserhöhung – von 2,25 auf 2,50 Prozent – für wahrscheinlich oder sogar unabdingbar halten, mehrten sich zuletzt

„Schwer einzuschätzen“ – bei der Frage, wie es heuer noch mit den Zinsen im Euroraum weitergehen könnte, zählt Oliver Kröpfl zur Riege mit defensiver Erwartungshaltung. Das Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse rechnet mit „maximal noch einer Zinserhöhung; es könnte aber auch sein, dass die Europäische Zentralbank in diesem Jahr keine Zinsänderung mehr vornimmt, auch wenn sich die gegenteiligen Indizien derzeit verdichten“, so Kröpfl.

Tatsächlich wirft die kommende Zinssitzung am 10. September bereits ihre Schatten voraus. Die Stimmen, die eine weitere Zinserhöhung – von 2,25 auf 2,50 Prozent – für wahrscheinlich oder sogar unabdingbar halten, mehren sich. Die Inflation im Euroraum kratzt mit zuletzt 2,9 Prozent an der 3-Prozent-Marke – sie liegt also über dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Noch im Juli hatte sich auch unter Währungshütern die Hoffnung breitgemacht, dass ein Friedenspakt zwischen Iran und den USA die Energiepreise spürbar nach unten drücken könnte. Es sollte anders kommen. Der Konflikt im Nahen Osten zieht sich, wie die jüngsten Drohungen mit einem Wirtschaftskrieg zeigen.

Damit geht auch ein geldpolitischer Handlungsauftrag einher, dem im September wohl nachgekommen wird. Die EZB steuere auf eine Zinserhöhung zu, berichteten zuletzt Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Und auch EZB-Direktorin Isabel Schnabel hält ein höheres Leitzinsniveau für nötig.„Beim aktuellen Leitzins ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig auf das Zielniveau zurückkehrt“, wird sie von „Bloomberg“ zitiert. Die Frage scheint mittlerweile eher zu sein, ob es vom EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde bei der nächsten Sitzung auch Hinweise auf weitere Zinsschritte nach oben geben wird. Davon wird eher nicht ausgegangen.

Inflationsschub deutet sich bereits an

Kröpfl gibt zu bedenken, dass die Zentralbanken bei ihrer Zinspolitik derzeit „verdammt vorsichtig sein müssen”. Sein Blick ist auf die weiterhin äußerst fragile konjunkturelle Lage gerichtet, die durch höhere Zinsen weiter belastet werden könnte. Auch die steigenden Renditen bei Staatsanleihen sollten nicht aus dem Blick geraten. Mit Spannung werden jedenfalls die nahenden Veröffentlichungen der Inflationsdaten für August erwartet. Am Dienstag gibt es die Schnellschätzungen für Österreich und die gesamte Eurozone.

Die ersten Vorboten verheißen einen Inflationsschub: Sowohl in der zweitgrößten Volkswirtschaft Frankreich als auch in der Nummer vier Spanien legten die Verbraucherpreise im August deutlich zu. In Frankreich verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um durchschnittlich 2,7 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 2,4 Prozent im Juli. In Spanien kletterte die Inflationsrate sogar von 3,9 auf 4,5 Prozent.