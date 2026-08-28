Israel meldet Tötung eines Hamas-Mitglieds in Jenin

Israels Armee hat bei einem Luftangriff in der Stadt Jenin im Westjordanland eigenen Angaben zufolge ein wichtiges Mitglied der Hamas und zwei weitere Militante getötet. Der Hamas-Mann sei unter anderem an der Finanzierung und Ausführung von Anschlägen auf israelische Zivilisten beteiligt gewesen, teilten das Militär und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet Freitagabend mit. Außerdem sei er für die Aktivitäten der Hamas im Flüchtlingsviertel von Jenin verantwortlich gewesen.

Israeli soldiers remove the body of a killed Palestinian from a house under construction, on the western outskirts of the northern city of Jenin, in the Israeli-occupied West Bank on August 28, 2026. The Israeli military said it struck "several terrorists" on August 28, in the northern occupied West Bank, a rare airstrike in the partly semi-autonomous Palestinian territory that has seen growing tension. "A short while ago, the IDF conducted a precise strike against several terrorists in the Jenin area. Details to follow," the military said in a brief statement. The West Bank, home to the Palestinian Authority, has seen soaring violence by Israeli settlers but has mostly avoided the Israeli military airstrikes that have devastated the Gaza Strip since the October 7, 2023 attacks by Hamas. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)

Israels Armee sagte nun weiter, im Wagen der Getöteten seien Waffen gefunden worden. Zur Identität der "zwei Komplizen" des Hamas-Mitglieds machte das Militär zunächst keine Angaben.

Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat die Gewalt im Westjordanland deutlich zugenommen. Zuletzt hatten immer wieder radikale israelische Siedler Palästinenser angegriffen.

Anfang 2025 begann die israelische Armee eine groß angelegte Militäroperation gegen Flüchtlingslager im Norden des Westjordanlands. Nach eigenen Angaben ging sie dabei gegen bewaffnete palästinensische Gruppen vor. Im Februar rückten erstmals seit Jahren auch israelische Panzer in Jenin ein, das als Hochburg bewaffneter palästinensischer Gruppen gilt. Nach Angaben des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA wurden infolge der Operation fast 40.000 Menschen aus den betroffenen Lagern vertrieben.

Einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP zufolge, die auf Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde beruht, wurden im Westjordanland seit Oktober 2023 mindestens 1.100 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet, darunter auch bewaffnete Kämpfer. Nach offiziellen israelischen Angaben wurden im selben Zeitraum mindestens 48 Israelis bei palästinensischen Angriffen oder während israelischer Militäreinsätze getötet.

Israel hält das Westjordanland seit dem Ende des Sechstagekriegs im Jahr 1967 besetzt. Dort leben rund drei Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 Israelis in Siedlungen. Die Siedlungen sind laut dem Völkerrecht illegal.