Knapp 3300 Osttiroler nutzen öffentliche Büchereien

17 öffentliche Büchereien und mehr als 88.000 Entlehnungen gibt es in Osttirol. Die Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Landesrätin Cornelia Hagele besuchte sie in Anras.

Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Öffentlichen Bücherei in Anras tätig – alle sieben ehrenamtlich. Geleitet wird die Bücherei von Margit Fuchs und Ingrid Goller. Landesrätin Cornelia Hagele besuchte die Einrichtung und nahm den Termin zum Anlass, auf die Bedeutung des freiwilligen Engagements für das öffentliche Büchereiwesen hinzuweisen. „Unsere Büchereien leben vom Ehrenamt. Viele Menschen investieren Woche für Woche ihre Zeit, damit andere lesen, lernen und sich treffen können. Die Bücherei Anras ist dafür ein gutes Beispiel“, sagt Hagele.

Margit Fuchs engagiert sich schon besonders lange, 2025 wurde sie vom Land Tirol für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Seit November 2024 verfügt die Bücherei über barrierefrei zugängliche Räumlichkeiten. Neben dem Bibliotheksbereich steht ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung, der gemeinsam mit anderen Vereinen als Treffpunkt sowie für Lesungen, Workshops, Kurse, Spielrunden und weitere Veranstaltungen genutzt werden kann.

„Bücherei bereichert Dorfgemeinschaft“

Das Land Tirol hat die Weiterentwicklung der Bücherei regelmäßig unterstützt. 2024 wurden für Medienankauf und Mobiliar im Zusammenhang mit der Übersiedlung 3550 Euro zur Verfügung gestellt. 2025 folgten 1000 Euro für Medien und Veranstaltungen, 2026 werden weitere 900 Euro für den Medienankauf bereitgestellt.

Auch Anras‘ Bürgermeister Johann Waldauf unterstreicht die Bedeutung der Bücherei für das örtliche Zusammenleben: „Unsere Bücherei ist ein Ort, der unsere Dorfgemeinschaft bereichert. Hier geht es nicht nur um Bücher, sondern um Begegnung, Austausch und darum, Menschen jeden Alters zusammenzubringen. Dass dieses Angebot von sieben Ehrenamtlichen getragen wird, zeigt, wie stark der Zusammenhalt in Anras ist. Dafür möchte ich Margit Fuchs, Ingrid Goller und dem Team herzlich danken.“

17 öffentliche Büchereien in Osttirol

Auch der Blick auf den gesamten Bezirk Lienz zeigt den Stellenwert der öffentlichen Büchereien. In Osttirol gibt es 17 öffentliche Büchereien, zwei davon fungieren gleichzeitig als Schulbücherei. 13 Einrichtungen nehmen an der Onleihe Tirol teil. 3264 Nutzerinnen und Nutzer sind in den öffentlichen Büchereien des Bezirks registriert. Ihnen stehen 68.242 physische Medien zur Verfügung. Im Jahr 2025 wurden 88.458 Entlehnungen verzeichnet. Insgesamt sind 109 hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 17 öffentlichen Büchereien Osttirols tätig.

Das freiwillige Engagement steht 2026 in Tirol besonders im Mittelpunkt. Die Tiroler Landesregierung hat das Jahr zum „Jahr des Ehrenamts“ erklärt. Ziel ist es, freiwilliges Engagement sichtbarer zu machen, Ehrenamtliche stärker zu unterstützen und gute Rahmenbedingungen für ihren Einsatz zu schaffen. Jede und jeder Zweite in Tirol engagiert sich freiwillig beziehungsweise ehrenamtlich. „Dass sich so viele Tirolerinnen und Tiroler für andere Menschen, ihre Gemeinden und unsere Gesellschaft einsetzen, ist eine große Stärke unseres Landes. Dieses Engagement verdient nicht nur unseren Dank, sondern auch die bestmögliche Unterstützung“, sagt Hagele.