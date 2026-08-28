Musikmix mit Lesung in St. Gallen

Zusammen mit vier Wiener Musikern stellte Cornelius Obonya eine der Facetten von Joseph Haydn in den Mittelpunkt eines Abends beim Festival St. Gallen

Der historische Hintergrund dürfte nicht weitum bekannt sein: Im Zuge seiner zweimaligen England-Reisen kam Haydn auch in Kontakt mit verschiedenen Verlegern und verfasste nicht zuletzt dank unermüdlicher Interventionen des schottischen Volksliedsammlers (und Haydn-Verehrers) George Thomson insgesamt um die 400 Volksliedbearbeitungen. Die vom wohlhabenden „Pop-Enthusiasten“ fürstlich entlohnt wurden.

Solche Hintergründe stellte Cornelius Obonya ins Zentrum seiner Ausführungen, wobei abwechslungsreiche Gesangseinlagen das Geschehen bereicherten. Dieter Berdel hatte die Übertragung der Lyrik des schottischen Nationaldichters Robert Burns ins Wienerische verantwortet.

Obonya zur Seite stand das vierköpfige Wiener Ensemble Die Jazz, dessen zwischen da und dort angesiedelte Eigenkompositionen die paar adaptierten Haydn-Melodien zur Rarität machten. Wahlwienerin Emily Stewart ist eine einfühlsame Geigerin, die insbesondere bei den sensibilisierten „Duetten“ mit dem Mundharmonikaspezialisten Bertl Mayer beeindruckte. Arrangeur Peter Havlicek ist als Kontragitarrist (ja, gibt‘s wirklich!) ein Wiener Musikoriginal, während Peter Rosmanith auf eine umfangreiche „Perkussionskiste“ zurückblicken kann.