Pfauenfedern brachten im Eselpark in Malta 1700 Euro ein

„Die Vier Jahreszeiten“ erhielten den Erlös aus dem Verkauf von Pfauenfedern. Der Eselpark in Malta sammelt auf diese Weise seit zwölf Jahren für den guten Zweck.

Seit mehr als elf Jahren können in den Sommermonaten die Gäste des Eselparks im Maltatal beim Ausgang wunderschöne Pfauenfedern gegen eine Spende von drei Euro erwerben. Die Federn stammen von den Pfauen, die im Park leben und regelmäßig ihre prachtvollen Schmuckfedern auf natürliche Weise verlieren. Die Spenden kommen seit 2014 den verschiedenen Organisationen zugute. Dieses Jahr kamen bei dieser Aktion 1700 Euro zusammen, die von Sebastian Gollenz an die „Die Vier Jahreszeiten“ in Lieserbrücke übergeben wurden.

„Es ist uns jedes Jahr eine Freude, mit dieser Aktion etwas Gutes zu tun“, freut sich Gollenz. Den Scheck übernahmen die Standortleiterinnen Vanessa Pöllinger und Lisa Pleßnitzer, die mit ihrer elfköpfigen Gruppe immer wieder im Eselpark zu Besuch sind: „Wir machen regelmäßig mit unseren Klienten einen Ausflug hierher. Umso mehr freuen wir uns über diese Unterstützung“, betont Pleßnitzer. Die Spende wird für Ausflüge, besondere Aktivitäten und Anschaffungen für die Tagesstätte genutzt.