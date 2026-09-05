Kärntnerin Vivien Ronja Grum hat Visionen für nachhaltiges Design

Vivien Ronja Grum (25) macht sich als Industrie-Designerin international einen Namen. Für die Kleine Zeitung hat sie bereits einen Primus-Preis gestaltet.

Technisches Verständnis und die Liebe zur Kreativität habe sie von ihren Eltern mitbekommen. „Bei uns daheim wurde viel selbst gemacht und so habe ich von klein auf nicht nur gelernt, wie man Möbel bauen kann, sondern auch, wie man Dinge repariert oder so gestaltet, wie sie einem selbst gefallen“, erinnert sich Vivien Ronja Grum.

Deshalb stand für die Klagenfurterin auch schon früh fest, dass „ich mich beruflich einmal im kreativen Bereich verwirklichen will.“ Ein Ziel, das sie sehr ernsthaft und konsequent verfolgt, wie ein Blick auf ihren Werdegang zeigt. Zuerst besuchte sie die HTBLVA Ferlach mit Schwerpunkt „Industriedesign und Maschinenbau“, nach der Matura studierte sie an der Kunstuniversität in Linz, wo sie ihren Bachelor in „Industrial Design“ absolvierte und anschließend ging es nach Schweden an die „Swedish School of Textiles“ in Borås, wo Grum ihren Master im Bereich „Textil- und Fashiondesign“ machte.

„Für mich ist es spannend, selbst handwerklich zu arbeiten und eigene Ideen umzusetzen“, sagt Grum, die sich an der Schnittstelle zwischen Industrial Design und dem Textil- und Fashionbereich sieht.

Erfolge

Kleinere und größere Erfolge haben sich schon während der Schul- und Studienzeit eingestellt, so wurde 2018 die Trophäe für den Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke nach ihrem Entwurf gestaltet, 2020 gab es einen ersten Platz beim Wettbewerb “Innovation@school” mit einem Möbelstück aus recycelten Skiern, und 2024 hat sie die Skulpturen für den „Primus VOR“ der Kleinen Zeitung designt.

„Ich mag es, Dinge zu hinterfragen, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen und vieles auszuprobieren. Denn das Endprodukt ist nicht immer die fertige Antwort, sondern eine Möglichkeit, neue Lösungen auszuprobieren. Ein Produkt sollte nicht nur ästhetisch sein und funktionieren, sondern auch einen bewussten Umgang mit den Ressourcen ermöglichen“, erklärt Grum den Zugang zu ihrer Arbeit.

Fashion-Shows organisiert

Ein weiterer Höhepunkt in ihrer noch jungen Karriere war heuer die Organisation zweier Fashion-Shows in Borås und Kopenhagen. „Wie so eine Show abläuft und woran man alles denken muss, weiß man erst, wenn man dabei ist und Verantwortung übernimmt. Das mitzuerleben war eine spannende Erfahrung“, sagt Grum, die derzeit in Kärnten weilt.

Rückkehr nach Kärnten

„Nach zwei Jahren in Schweden genieße ich die Zeit mit den Eltern und meiner Zwillingsschwester oder bin in der Natur unterwegs, die mir als Inspirationsquelle dient.“ Diese könnte sie gut brauchen, denn möglicherweise geht es bald nach Japan, wo sie als Designerin für Mitsubishi arbeiten würde. „Ich bin gerade im Visa-Prozess und am Warten.“