Im Zuge von Aufnahmen für eine TV-Dokumentation haben Forscher einen sechs Meter langen Weißen Hai entdeckt. Dabei handelt es sich um einen der größten dokumentierten seiner Art.

Für die TV-Dokumentationsreihe „Shark Week“ waren mehrere Wissenschaftler in der kanadischen Provinz Nova Scotia unterwegs, als sie eine unglaubliche Entdeckung machten. Ein riesiger Weißer Hai tauchte überraschend bei ihrem Boot auf. Die Reaktion der Experten: „Er war so riesig. Es war, als würde ein U-Boot an die Oberfläche kommen“, berichtete eine Biologin aus dem Expeditionsteam.

Doch erst später sollte sich die tatsächliche Größe von „Big Rose“ – wie das Team den Hai später nannte – zeigen. Als sie einen Thunfisch mit nur einem Biss aus seiner Verankerung riss, zeigten Aufnahmen davon den spektakulären Größenvergleich.

Drei Tonnen, sechs Meter

Der Hai war deutlich länger als das vier Meter lange Expeditionsboot des Teams, Schätzungen zufolge dürfte das Tier rund 6,10 Meter lang sein. „So einen riesigen Hai habe ich noch nie gesehen, ich war geschockt“, sagte Marineforscher Neil Hammerschlag. Das Team schätzt das Tier auf etwa 50 Jahre und mindestens drei Tonnen Gewicht.

Damit könnte „Big Rose“ in einer Liga mit „Deep Blue“ spielen. Der berühmte Weiße Hai wurde 2013 vor der mexikanischen Insel Guadalupe gefilmt und gilt bislang als eines der größten jemals dokumentierten Exemplare mit ungefähr sechs Meter Länge.