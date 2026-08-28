Papst landete auf Best-Dressed-Liste der „Vanity Fair“

Mit seinen modernen Auftritten überzeugte Papst Leo XIV. das Modemagazin „Vanity Fair“. Nun ist er auf der berühmten Best-Dressed-Liste gelandet.

Jedes Jahr wählt das Magazin „Vanity Fair“ für seine berühmte „Best Dressed“-Liste Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben aus, die durch ihren außergewöhnlichen und guten Modegeschmack überzeugten. Auf der 2026-Liste ist eine ganz besondere Person zu finden: Papst Leo XIV.

Laut dem Magazin überzeugte Kardinal Robert Francis Prevost bereits vor seiner Wahl zum Papst mit seinem besonderen Gespür für Mode. Als „Father Bob“ habe er seine „bescheidene, cremefarbene Soutane aufgewertet, indem er sie mit Nike-Sneakern kombinierte“. Auch als Papst habe er sich diesen ungezwungenen und ironischen Modestil bewahrt und trage im Alltag immer wieder lässige Baseballkappen. Besonders ein Auftritt bei dem Papst Leo XIV. eine Kappe der Chicago White Sox trug, machte Schlagzeilen.