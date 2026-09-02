Bei Abenteuer Erzberg soll ein neues Veranstaltungsformat Haulyfahrt, Literatur und Geschichte verbinden. Im Mittelpunkt steht dabei ein Krimi von Nicole Doyle.

Bei Abenteuer Erzberg geht man mit einem neuen Veranstaltungsformat an den Start

Bei Abenteuer Erzberg erweitert man das Veranstaltungsangebot um ein neues Format, das Literatur mit einem touristischen Erlebnis verbinden soll. Auf diesem Weg wolle man neue Anreize für Besucherinnen und Besucher schaffen. Den Auftakt des „Abenteuer Erzberg-Kultur Erlebnisses“ bildet am Freitag, dem 18. September, eine Lesung mit der Vordernberger Autorin Nicole Doyle.

© Martin Wirbel Nicole Doyle liest aus ihrem Krimi „Veidinia und das Kreuz in der Walnuss“

Um 17 Uhr geht es mit dem Hauly von der Talstation hinauf zur Freilichtausstellung am Oswaldirücken. Dort liest Doyle an ausgewählten Stationen aus ihrem mystischen Krimi „Veidinia und das Kreuz in der Walnuss“, der an der steirischen Eisenstraße spielt. Die Kulisse des Erzbergs wird dabei Teil der literarischen Veranstaltung.

Im Anschluss haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Bereich der Bohrerschmiede die Gelegenheit, Fragen an die Autorin zu stellen und sich ihr Buch signieren zu lassen, ehe es gegen 19 Uhr mit dem Hauly wieder zurück ins Tal geht. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich.